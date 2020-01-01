طالع .. نتائج انتخابات اقليم رام الله والبيرة لحركة فتح

رام الله / سما /

انتهت عملية فرز الأصوات في انتخابات اقليم رام الله والبيرة لحركة فتح، في وقت متأخر من الليلة الماضية، حيث حصل الأسير المحرر لؤي المنسي على أعلى الأصوات بواقع (820 صوتاً).

وكانت النتائج كما يلي (الأسماء بدون ترتيب):

لؤي المنسي

موفق سحويل

نعيم مرار

مروة سمحان

جعفر حمايل

أمين شومان

فادي حماد

ميسون القدومي

أمين أبو رداحة

منيف الريماوي

رمال أبو عين

وضاح خميس

سعيد المالكي

رعد البرغوثي

حمدالله عليان

وتفقد الرئيس محمود عباس، أمس، مركز الاقتراع لانتخابات لجنة اقليم حركة فتح في محافظة رام الله والبيرة. واطلع على سير الانتخابات، مشيدا بالعملية الديمقراطية وأهميتها في بناء الحركة ورفدها بالطاقات التي تعمل على بناء مؤسسات الدولة .

وأكد الرئيس أن حركة فتح هي صاحبة المشروع الوطني الفلسطيني وتسعى لاستنهاض قدرات كادرها، لنكون قادرين على مواجهة كل المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا وحقوق شعبنا .

وأشاد "بطاقات الشباب في احداث نقلة نوعية في المؤسسة التنظيمية، ولدورهم في قيادة المرحلة المقبلة لأن الرهان عليهم".