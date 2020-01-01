  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس : حركة فتح هي صاحبة المشروع الوطني الفلسطيني

السبت 22 فبراير 2020 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس : حركة فتح هي صاحبة المشروع الوطني الفلسطيني


رام الله / سما /

تفقد الرئيس محمود عباس، مركز الاقتراع لانتخابات لجنة اقليم حركة فتح في محافظة رام الله والبيرة.

واطلع على سير الانتخابات، مشيدا بالعملية الديمقراطية وأهميتها في بناء الحركة ورفدها بالطاقات التي تعمل على بناء مؤسسات الدولة.

وأكد الرئيس أن حركة فتح هي صاحبة المشروع الوطني الفلسطيني وتسعى لاستنهاض قدرات كادرها، لنكون قادرين على مواجهة كل المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا وحقوق شعبنا.

وأشاد الرئيس بطاقات الشباب في احداث نقلة نوعية في المؤسسة التنظيمية، ولدورهم في قيادة المرحلة المقبلة لأن الرهان عليهم.

ورافق الرئيس خلال الجولة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، وعضوي اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ وجمال محيسن، وقائد جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام.

#الرئيس عباس #فتح #انتخابات

الأكثر قراءة اليوم

الموت يفجع الفنان جورج وسوف

ترامب يعين أردنية مستشارة للأمن الداخلي

كيف نتعرف على النوبة القلبية قبل حدوثها بشهر

صحيفة عبرية تتحدث عن مواجهة مستقبلية بين تل أبيب وواشنطن

اسرائيل تعلن عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا

قيادي فلسطيني: الهدنة طويلة الأمد والحل الإنساني المشبوه ستعزز الإنهيار الكارثي وتمرر صفقة القرن

ابو مرزوق : نُرحب بلقاء "أبو مازن"و رفضنا عدة وساطات لفتح حوار مع الفريق الأمريكي

الأخبار الرئيسية

أحزاب ومجالس بلدية إسبانية تقود حملة لمقاطعة إسرائيل

جنرال إسرائيلي : بديل صفقة القرن إدارة الصراع مع الفلسطينيين

الهندي: صفقة ترامب تهدف لمنح الضفة الغربية بالكامل للاحتلال ونتمنى من "فتح" قيادة المواجهات الشعبية

الشيخ يتساءل: متى يُمكن أن نتوحد؟.. ونتمنى من حماس أن تلتقط مبادرة الرئيس عباس

000

بالصور.. السنوار يلتقي السفير العمادي في غزة.. وهذا ما بحثاه