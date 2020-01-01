مصرع شاب بحادث سير شمال غرب القدس

القدس المحتلة / سما /

لقي شاب ( 21عاما )من سكان القبيبه شمال غرب مدينة القدس المحتلة مصرعه بحادث سير ذاتي بمركبة غير قانونية كان يقودها في منطقة نفق بدو شمال غرب القدس.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان المواطن و اثناء سيره من رام الله باتجاه بدو ووصوله لنفق بدو فقد السيطرة على مركبته فانحرفت واصطدمت بجدار اسمنتي للنفق مما ادى لاصابة السائق باصابات وصفت بالخطيرة نقل على اثرها للمجمع الطبي برام الله .

واضاف ارزيقات:" بان الاطباء اعلنوا عن وفاته بعد لحظات من وصوله".

واكد ارزيقات بان خبراء الحوادث باشروا اجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.