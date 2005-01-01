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أحزاب ومجالس بلدية إسبانية تقود حملة لمقاطعة إسرائيل

السبت 22 فبراير 2020 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أحزاب ومجالس بلدية إسبانية تقود حملة لمقاطعة إسرائيل


رام الله / سما /

يقود حزبان إسبانيان اتفاقًا مع قوى سياسية وبلدية، بهدف مقاطعة إسرائيل. وانضمت إلى الحملة التي يقودها حزبا "Podemos" و"PSOE" نحو 58 بلدية وكيانًا سياسيًا إسبانيا.

وتأتي هذه الحملة في إطار الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل التي تأسست عام 2005؛ بهدف سحب الاستثمارات منها وإدراج عقوبات بحقها.

وتطالب الحملة بالاعتراف بدولة فلسطين، من بين تدابير أخرى، وفقًا لقائمة تم الكشف عنها في الموقع الرسمي للحملة.

وتلتزم الحملة التي تقودها أحزاب مؤتلفة في الحكومة بعدم استئجار شركات إسرائيلية أو شراء منتجاتها وخدماتها.

وتشمل قائمة المقاطعين لإسرائيل مناطق الأندلس، وأراغون، وأستورياس، وجزر الكناري، وكانتابريا، وكاستيا لا مانشا، وكاستيا إي ليون، وكاتالونيا، وإقليم الباسك، ونافارا، وإكستريمادورا، وغاليسيا، وجزر البليار، ومدريد وفالنسيا.

ومن المجالس البلدية المهمة الأخرى التي انضمت إلى الحملة: قادس، وبادالونا، وكورفيرا وسانتياغو دي كومبوستيلا، وكذلك مجلس مقاطعة فالنسيا.

#مقاطعة #اسبانيا #اسرائيل

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