حالة الطقس : امطار مصحوبة بعواصف رعدية

رام الله / سما /

توقعت الارصاد الجوية أن يكون الجو اليوم غائماً وباردا الى شديدة البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط الامطار المتفرقة على معظم المناطق قد تكون ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد احيانا ،والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الأحد: يستمر الجو غائماً جزئياُ الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتسقط امطار متفرقة على معظم المناطق ،والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائماً وشديدة البرودة حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط الامطار المتفرقة على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد احيانا ،والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:

1- تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

2- شدة سرعة الرياح.

3- خطر التزحلق على الطرقات.

4- تدني مدى الرؤيا الافقية.