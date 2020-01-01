الرئيس يتفقد مركز الاقتراع لانتخابات لجنة اقليم حركة فتح في محافظة رام الله والبيرة

رام الله / سما /

تفقد الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، مركز الاقتراع لانتخابات لجنة اقليم حركة فتح في محافظة رام الله والبيرة.

واطلع الرئيس على سير الانتخابات، مشيدا بالعملية الديمقراطية وأهميتها في بناء الحركة ورفدها بالطاقات التي تعمل على بناء مؤسسات الدولة .

وأكد الرئيس أن حركة فتح هي صاحبة المشروع الوطني الفلسطيني وتسعى لاستنهاض قدرات كادرها، لنكون قادرين على مواجهة كل المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا وحقوق شعبنا .

وأشاد الرئيس بطاقات الشباب في احداث نقلة نوعية في المؤسسة التنظيمية، ولدورهم في قيادة المرحلة المقبلة لأن الرهان عليهم.

ورافق الرئيس خلال الجولة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، وعضوي اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ وجمال محيسن، وقائد جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام.