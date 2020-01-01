الهندي: صفقة ترامب تهدف لمنح الضفة الغربية بالكامل للاحتلال ونتمنى من "فتح" قيادة المواجهات الشعبية

غزة / سما /

قال رئيس الدائرة السياسية، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، إن صفقة القرن الأمريكية، تمثل للفلسطينيين معركة مصيرية تحتاج الى خطة ورؤية، مشيرا إلى أنها تهدف لمنح الضفة الغربية بالكامل للاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف الهندي في تصريحات له عبر قناة ( الأقصى) الفضائية: "صفقة ترامب تراهن على انهيار الضفة الغريية وضعف الموقف الفلسطيني"، مستدركا: "إذا لم يتحول رفض صفقة ترامب إلى خطة حقيقية لاستنهاض الفلسطينيين، سيكون الرفض مجرد مضيعة للوقت".



ولفت القيادي في الجهاد الاسلامي، إلى ان الاختبار الحقيقي للسلطة الوطنية الفلسطينية، يتمثل في وقف التنسيق الأمني والعودة الى المصالحة الفلسطينية.



وتمنى الهندي، من حركة فتح، العودة لقيادة المواجهات الشعبية مع الاحتلال الاسرائيلي، في مناطق الضفة الغربية، مؤكدا ضرورة تحويل المقاومة في الضفة إلى حالة شعبية عامة ومستمرة.



وبشأن التهديدات الاسرائيلية لقطاع غزة، قال الهندي: "التهديدات الإسرائيلية لغزة مجرد دعاية انتخابية فارغة المضمون".

وأوضح أنه ليس من مصلحة اسرائيل اليوم أن تشن حربا على غزة أو يصعد ضد القطاع قبل الانتخابات، مشيرا الى أن تهديدات الاحتلال ليست جديدة.

وأكد الهندي أن المقاومة تراكم تجاربها وقوتها لردع العدو الصهيوني، مشددا على أن المقاومة هي الجدار الأخير للأمة في مواجهة التغول الصهيوني.