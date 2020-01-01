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فرنسا تدين التوسع الاستيطاني في القدس الشرقية

الجمعة 21 فبراير 2020 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا تدين التوسع الاستيطاني في القدس الشرقية


باريس /سما/

أدانت فرنسا "الإعلانات الإسرائيلية المتعلقة ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنتي "هار حوما" و"جفعات حاماتوس" في القدس الشرقية"، معتبرة أن "التوسع في المستوطنتين يضر بشكل مباشر باستمرارية الدولة الفلسطينية المستقبلية، كما أشار الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا".

وقالت فرنسا، في بيان صدر عن وزارة الخارجية في مدينة باريس، اليوم الجمعة، إن "الاستيطان على اختلاف أوجهه غير شرعي من منظور القانون الدولي، ويهدد حل الدولتين على أرض الواقع".

ودعت فرنسا "السلطات الإسرائيلية إلى التخلي عن هذه القرارات والامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب".

وأشارت فرنسا إلى أن "حل الدولتين اللتين تعيشان في سلام وأمن على طول حدود آمنة ومعترف بها، مع اعتبار القدس عاصمة لهاتين الدولتين، هو وحده القادر على تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة"، وأنها "على استعداد لدعم أي جهد في هذا الاتجاه، يتم تنفيذه على أساس المعايير المتفق عليها دولياً ومن خلال التفاوض بين الطرفين".

#استيطان #فرنسا #الضفة الغربية #اسرائيل #القدس

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