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مشاورات بولندية فلسطينية حول حقوق الإنسان

الجمعة 21 فبراير 2020 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاورات بولندية فلسطينية حول حقوق الإنسان


وارسو /سما/

 عقدت في مقر وزارة الخارجية البولندية بالعاصمة وارسو، اليوم الجمعة، جلسة مشاورات بولندية فلسطينية ناقشت جملة من القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر الجلسة عن الجانب الفلسطيني، سفير دولة فلسطين لدى بولندا محمود خليفة، ونائب مساعد وزير الخارجية وشؤون المغتربين للمنظمات الدولية عمر عوض الله، وديما عصفور من بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، وآلاء جاد الله من سفارة فلسطين، وعن الجانب البولندي مدير دائرة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان يجي باورسكي، ونائب مدير دائرة افريقيا وآسيا والشرق الأوسط باتريتسا كاروليفسكا، ونائب مدير إدارة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية داريا فووشوك، ورئيس القسم في قسم افريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية آدم كشيفوسوندسكي، ورئيسة القسم في الأمم المتحدة وإدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية يوستينا خجانوفسكا.

وتطرقت المشاورات حول جملة من القضايا، كان بينها المنطلقات البولندية إبان العضوية السابقة لبولندا في مجلس الامن، وعضويتها الحالية في مجلس حقوق الإنسان التي ستمكن من نشر الاحترام للمبادئ الدولية بدون تمييز وبشكل عادل ومتساو للجميع، وتؤهل لمراقبة حقوق الإنسان، وخاصة الانتهاكات الجسيمة والمنتظمة، وتقديم التوصيات اللازمة لوقف مثل هذه الانتهاكات.

#فلسطين #بولندا #حقوق الانسان #الخارجية البولندية

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