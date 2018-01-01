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العمادي يعلن تأجيل دفع أقساط عدد من مستفيدي شقق مدينة حمد السكنية للعام 2020

الجمعة 21 فبراير 2020 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي يعلن تأجيل دفع أقساط عدد من مستفيدي شقق مدينة حمد السكنية للعام 2020


غزة / سما /

أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، تأجيل دفع الأقساط الشهرية الخاصة بإيرادات التمليك لعدد من المستفيدين من شقق مدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني السكنية في خانيونس جنوب قطاع غزة، للعام 2020.

واستجاب السفير العمادي لمناشدات سكان مدينة حمد وذلك مراعاةً للأوضاع والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع، والذين طالبوا بتأجيل دفع الأقساط نظرا لما تمر به غزة من ظروف قاسية.

وأوضح العمادي أنه وبناء على البحث الاجتماعي لوزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة سيتم تحديد نسبة الإعفاء من القسط الشهري للمستفيدين، حيث سيتم إعفاء بعض الأسر جزئياً، فيما سيشمل الإعفاء من كامل القسط الأسر الأشد فقراً وفقاً لكشوفات وتقارير الوزارة عن المستفيدين، مراعاة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها سكان القطاع.

وتعدّ هذه المرة الثالثة التي يعلن فيها السفير العمادي إعفاء سكان مدينة حمد من دفع الأقساط الشهرية، حيث أنهم لم يدفعوا أي دفعات مالية خلال عامي 2018 و 2019.

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