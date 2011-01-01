قيادي فلسطيني: الهدنة طويلة الأمد والحل الإنساني المشبوه ستعزز الإنهيار الكارثي وتمرر صفقة القرن

غزة / سما /

قال غازي الصوراني عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن رفض الالتزام بالمصالحة وفق نصوص اتفاقي القاهرة 2011و2017 في مقابل الحديث عن الهدنة طويلة الأمد والحل الإنساني المشبوه ودويلة غزة المسخ سيؤدي ويعزز استكمال الانهيارالكارثي.

وأوضح الصوراني في تصريح صحفي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن ذلك يوفر الظروف لتمرير وفرض "صفقة القرن" التي تستهدف شطب منظمة التحرير الفلسطينية وتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف: "إن ذلك يحقق انتصارا لعدونا الاسرائيلي عجز عن تحقيقه في كل حروبه السابقة ضد شعبنا وشعوبنا العربية".





