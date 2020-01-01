"الصحة الإيرانية" تتحسب لانتشار "كورونا" في أرجاء إيران

طهران /سما/

قال المسؤول في وزارة الصحة الإيرانية مينو محرز، اليوم الجمعة، إنه من المحتمل أن يكون فيروس "كورونا" الجديد انتشر في جميع المدن الإيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن محرز قوله إنه "استنادا إلى التقارير الحالية، بدأ انتشار فيروس كورونا في مدينة قم، ومع حركة السفر وصل إلى عدة مدن في البلاد، بما في ذلك طهران، وبابل، وأراك، وأصفهان، ورشت، ومدن أخرى، ومن الممكن أن يكون موجودا في جميع المدن الإيرانية".

يأتي ذلك بعدما أعلن مساعد وزير الصحة الإيراني علي رضا وهاب، ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في أنحاء إيران إلى 18 مصابا، ووفاة أربعة منهم.

وغرد علي رضا وهاب عبر موقع "تويتر"، "حتى الآن تم إحصاء 18 إصابة بفيروس كورونا في أنحاء إيران، 4 في العاصمة طهران، و12 في قم، و2 في رشت، 4 منهم لقوا حفتهم".

وقال وزير الصحة الإيراني، إن هناك 24 حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، وهي في المستشفى، وستتضح النتائج، ويتم الإعلان عنها بعد أخذ الفحوصات المخبرية اللازمة، حسبما نقلت وكالة "فارس".