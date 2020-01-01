  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة بلعين المنددة بـ"صفقة القرن"

الجمعة 21 فبراير 2020 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة بلعين المنددة بـ"صفقة القرن"


رام الله / سما /

 أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بلعين الأسبوعية، التي انطلقت عقب صلاة الجمعة من وسط القرية باتجاه جدار الضم والتوسع في منطقة أبو ليمون.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، بكثافة صوب المواطنين الذين خرجوا تنديدا بـ "صفقة القرن"، ودعما للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في مواجهة هذه الصفقة، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، ومقاومة الاحتلال، وإطلاق سراح الأسرى، والحرية لفلسطين، وعودة جميع اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها.

وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين راتب أبو رحمة، إن الفعالية جاءت تنديدا بالصفقة ووفاء للقدس والمقدسات، ودعما لموقف الرئيس.

وأشار أبو رحمة إلى أن أهالي بلعين رفعوا اليوم علم فلسطين فوق أسطح منازلهم، استجابة لدعوة فصائل العمل الوطني والإسلامي، واللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في القرية.

#اصابات بالاختناق #رام الله #الاحتلال #مواجهات #مسيرة بلعين #صفقة القرن

الأكثر قراءة اليوم

الإعلان عن شروط استقبال التصاريح الجديدة للعمال في غزة...

شاهد: مواطن فلسطيني أول مصاب عربي بكورونا يكشف تفاصيل "حية" عن الفيروس

لأول مرة .. حاخام إسرائيلي في قصر العاهل السعودي (صور)

الموت يفجع الفنان جورج وسوف

كيف نتعرف على النوبة القلبية قبل حدوثها بشهر

الحرس الثوري: الضربة الايرانية لقاعدة عين الأسد أسفرت عن 120 قتيلا

اشتية: زيارة الرئيس عباس لغزة "غير مطروحة على الأجندة وجاهزون لوقف التنسيق الأمني

الأخبار الرئيسية

البطش يوجه دعوة للرئيس عباس.. ويؤكد المعركة مع الاحتلال مفتوحة ولن نتخلى عن مقدساتنا

ابو مرزوق : نُرحب بلقاء "أبو مازن"و رفضنا عدة وساطات لفتح حوار مع الفريق الأمريكي

اسرائيل تعلن عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا

صحيفة عبرية تتحدث عن مواجهة مستقبلية بين تل أبيب وواشنطن

فيديو : الاحتلال يعتقل فتاة بحجة محاولة طعن بالقدس المحتلة