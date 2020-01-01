إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة بلعين المنددة بـ"صفقة القرن"

رام الله / سما /

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بلعين الأسبوعية، التي انطلقت عقب صلاة الجمعة من وسط القرية باتجاه جدار الضم والتوسع في منطقة أبو ليمون.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، بكثافة صوب المواطنين الذين خرجوا تنديدا بـ "صفقة القرن"، ودعما للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في مواجهة هذه الصفقة، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، ومقاومة الاحتلال، وإطلاق سراح الأسرى، والحرية لفلسطين، وعودة جميع اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها.

وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين راتب أبو رحمة، إن الفعالية جاءت تنديدا بالصفقة ووفاء للقدس والمقدسات، ودعما لموقف الرئيس.

وأشار أبو رحمة إلى أن أهالي بلعين رفعوا اليوم علم فلسطين فوق أسطح منازلهم، استجابة لدعوة فصائل العمل الوطني والإسلامي، واللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في القرية.