الرجوب يلتقي وفدا شبابيا بلجيكيا متضامنا مع فلسطين ويطلعه على آخر المستجدات

أريحا /سما/

التقى رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اللواء جبريل الرجوب، اليوم الجمعة، وفدا من الشباب البلجيكي المتضامن مع القضية الفلسطينية، يضم نحو 45 شابة وشابة، في مدينة الأمل الشبابية بمدينة أريحا.

وأطلع الرجوب، الوفد، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، خاصة بعد الإعلان عن "صفقة القرن"، ومحاولات سلب الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967.

واستعرض حالة التطور التي تشهدها الحركة الرياضية والشبابية في فلسطين، إضافة لأبرز التحديات والمعيقات التي تواجهها، مؤكدا في هذا السياق أن الرياضة تعد أحد رموز الهوية الوطنية الفلسطينية، وإحدى أدوات النضال الفلسطيني التي يرسل من خلالها الفلسطينيون رسالة الحب والسلام إلى العالم.

وأكد الرجوب أهمية هذه الزيارة ودورها في نقل صورة الواقع الفلسطيني إلى العالم، ولكونها تحمل في طياتها رسالة هامة للشعب الفلسطيني بأنه ليس وحده، ورسالة أمل للشعب الذي يعاني جرّاء ممارسات أطول احتلال في العالم.

وفي السياق ذاته، أشار الرجوب إلى أن هذه الزيارة تحمل رسالة للاحتلال الذي يحاول بكافة الطرق إنهاء كافة أشكال الوجود الفلسطيني، وإعاقة عملية بناء وتطوير قطاعي الشباب والرياضة في فلسطين.

ودعا الرجوب، الوفد إلى زيارة المدن الفلسطينية، والاحتكاك بالمواطنين والاستماع لمعاناتهم والتعرف على واقع الفلسطينيين وصمودهم على أرضهم، رغم منغصات الاحتلال.

بدوره، أكد محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل أهمية هذه الزيارة، مشددا على أن فلسطين تفتح أبوابها لكافة المتضامنين مع قضيتها العادلة.

واستعرض أبو العسل الحالة التي تشهدها المحافظة عامة، والأغوار الفلسطينية خاصة، التي تواجه مخاطر الضم لدولة الاحتلال، كجزء من تطبيق "الخطة الأميركية الإسرائيلية للسلام".