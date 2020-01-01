الاحتلال يعتقل شابا ويعتدي على آخرين شمال شرق الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابا عقب الاعتداء عليه، خلال قمعها فعالية سلمية لزراعة الأشجار واستصلاح أراضي المواطنين في منطقة "إسير"، شمال شرق الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال والمستوطنين، هاجموا المواطنين واعتدوا عليهم بالضرب المبرح بالهروات وأعقاب البنادق، ومنعوهم من زراعة الأشجار في أراضيهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض وكدمات، نقل بعضهم إلى المستشفى، فيما اعتقل الجنود الشاب محمود عيسى وراسنة (19 عاما) عقب الاعتداء عليه.

وأشارت المصادر، إلى أن الفعالية أقيمت لاستصلاح الأراضي التي قرر الاحتلال الاستيلاء على 20 دونما منها، بعد أن جرف مساحات واسعة فيها خلال الأيام الماضية.

وأوضحت عائلة وراسنة مالكة الأرض، أن هذه الفعالية تأتي في سياق التعبير عن رفض السياسة الإسرائيلية الاستيطانية، ورفض مخططات الاحتلال الرامية لسرقة آلاف الدونمات، لصالح التوسع الاستيطاني، مضيفة أن الاحتلال يواصل منعها من الوصول إلى أرضها المقامة عليها مستوطنة "أصفر"، شمال شرق الخليل.