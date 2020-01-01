  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لا مكان للمساومات السياسية على حساب قضيتنا

البطش يوجه دعوة للرئيس عباس.. ويؤكد المعركة مع الاحتلال مفتوحة ولن نتخلى عن مقدساتنا

الجمعة 21 فبراير 2020 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
البطش يوجه دعوة للرئيس عباس.. ويؤكد المعركة مع الاحتلال مفتوحة ولن نتخلى عن مقدساتنا


غزة / سما /

أكد خالد البطش، رئيس الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، ومواجهة صفقة القرن أنه لا مكان للمساومات السياسية على حساب القضية الفلسطينية، ولا مكان للصمت والسكوت على تهويد القدس.

جاء ذلك خلال وقفة تضامنية نظمتها هيئة مسيرات العودة ومواجهة صفقة القرن في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، اليوم الجمعة، تحت عنوان (معاً لمواجهة صفقة القرن).

وقال البطش: تأتي هذه الفعالية للتعبير عن الموقف الفلسطيني الرافض لمؤامرة صفقة ترامب ولنؤكد أن المعركة مفتوحة مع الاحتلال وأن الصراع معه ممتد".

ووجه البطش رسالة للدول العربية والإسلامية، قال فيها: كونوا مع حق شعبنا في العودة لأرضه وتحريرها لكي نعيش بحرية وكرامة.. فلسطين تصرخ صباح مساء هلموا إلى الثورة والوحدة والتحرير وتعالوا لنحتضن الوطن ونحرره من رجس الاحتلال".

وأوضح أن الاحتلال يسعى لتهويد مقدساتنا وتحويل أسمائها لمسميات تنطق بالعبرية، مستدركا القول: لكننا لن نتخلى عن مقدساتنا وهذه الأرض لن تكون إلا لنا ولن تكون إلا لشعبنا".

وتابع الأستاذ البطش بالقول: لا مكان اليوم لمجاملات سياسية على حساب قضيتنا ولا مكان للصمت والسكوت على تهويد القدس، ففلسطين لا تقبل القسمة مع أحد وموازين القوة لن تبقى إلى الأبد لصالح الاحتلال وستتحول يوما لصالح شعبنا". مشددا على ضرورة محاصرة إدارة ترمب ومحاربتها لتشعر الولايات المتحدث بالتهديد على مصالحها في كل مكان".

وقال البطش: هذه الصفقة المشؤومة التي أقرتها الإدارة الأمريكية تريد منا الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال والاعتراف بيهودية الكيان، هذه الصفقة يرفضها شعبنا صفا واحدا" مبينا أن الطريق لإسقاط صفقة القرن يمر بالوحدة الوطنية في غزة والضفة، وإعلان سحب الاعتراف بالكيان والخروج من نفق التسوية السياسية التي لم نجن منها سوى الويلات لشعبنا.

وأكد أن هذه الأرض التي داستها وشرفتها أقدام سيدنا محمد وسيدنا عيسى لن تكون لغيرنا ولن تكون للصهاينة، موضحا أن التطبيع هو استعمار جديد للمنطقة ونهب لثرواتها وسيدفع أبناء الأمة ثمنا باهظا إذا استمر قطار التطبيع.

وجدد البطش الدعوة لعقد اجتماع عاجل على مستوى الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية مع الرئيس عباس لبحث سبل مواجهة صفقة القرن.

#غزة #الجهاد الاسلامي #خالد البطش #الاحتلال #تهويد القدس #صفقة القرن #ترامب #نتنياهو #الرئيس عباس #قطاع غزة #الفصائل #مسيرات العودة

الأكثر قراءة اليوم

الإعلان عن شروط استقبال التصاريح الجديدة للعمال في غزة...

شاهد: مواطن فلسطيني أول مصاب عربي بكورونا يكشف تفاصيل "حية" عن الفيروس

لأول مرة .. حاخام إسرائيلي في قصر العاهل السعودي (صور)

الموت يفجع الفنان جورج وسوف

كيف نتعرف على النوبة القلبية قبل حدوثها بشهر

الحرس الثوري: الضربة الايرانية لقاعدة عين الأسد أسفرت عن 120 قتيلا

اشتية: زيارة الرئيس عباس لغزة "غير مطروحة على الأجندة وجاهزون لوقف التنسيق الأمني

الأخبار الرئيسية

ابو مرزوق : نُرحب بلقاء "أبو مازن"و رفضنا عدة وساطات لفتح حوار مع الفريق الأمريكي

اسرائيل تعلن عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا

صحيفة عبرية تتحدث عن مواجهة مستقبلية بين تل أبيب وواشنطن

فيديو : الاحتلال يعتقل فتاة بحجة محاولة طعن بالقدس المحتلة

فريدمان

صفعة على وجهه .. مستوطنون يرفضون "صفقة القرن" ويمتنعون عن لقاء نتنياهو