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إصابة طفل ومصور صحفي في كفرقدوم جراء قمع الاحتلال للمسيرة الأسبوعية

الجمعة 21 فبراير 2020 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة طفل ومصور صحفي في كفرقدوم جراء قمع الاحتلال للمسيرة الأسبوعية


قلقيلية / سما /

 أصيب، اليوم الجمعة، عدد من المواطنين في كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال قمع المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية بوحشية، جراء اقتحام جرافة عسكرية للبلدة، ما أدى لوقوع إصابات في صفوف المواطنين بينهم مصور فضائية فلسطين محمد عناية، والطفل مؤمن مراد شتيوي (9 أعوام).

وقامت مساجد القرية بالتكبير عبر مكبرات الصوت لصد الهجمة الشرسة التي ينفذها الاحتلال بوحشية واستخدام أدوات قمع من الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني والمطاطي، ودوريات الاحتلال التي تلاحق المشاركين ومحاولة دهسهم.

وقال مراد شتيوي منسق المسيرة الأسبوعية: " الاحتلال يستخدم كل أدوات القمع لإرهاب المشاركين في محاولة للقتل العمد، مضيفاً أن هذه الجريمة تتطلب من كل جمعيات حقوق الانسان بالتدخل وتوثيقها كجريمة حرب".

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