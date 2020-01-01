وفاة طفلة بحادث دهس من قبل والدها في الخليل

رام الله / سما /

توفيت اليوم الجمعة، طفلة تبلغ من العمر عامين متأثرة بجروحها الخطيرة التي أصيبت بها مساء أمس نتيجة تعرضها لحادث دهس من قبل والدها بمدينة الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات "أن الطفلة قد تعرضت مساء أمس لحادث دهس أثناء رجوع والدها بالمركبة للخلف في ساحة المنزل، حيث جرى نقلها إلى المستشفى الأهلي لتلقي العلاج، لكنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها الخطيرة".

وأضاف ارزيقات، بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه .