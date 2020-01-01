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اسرائيل تعلن عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا

الجمعة 21 فبراير 2020 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تعلن عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا


القدس المحتلة / سما /

اكتشفت في إسرائيل اول حالة إصابة بفيروس كورونا الفتاك لدى امراة تمت اعادتها مع عشرة اسرائيليين اخرين من السفينة السياحة قبالة سواحل اليابان فجرا. وتخضع المصابة والاخرون للحجر الصحي في المنشاة الطبية الخاصة التي أقيمت خارج مستشفى تل هشومير في تل ابيب.

 وقالت الاذاعة العبرية الرسمية ان الفحوصات المخبرية اظهرت ان العشرة الاخرين لم يصابوا بهذا الوباء.

وبقي في اليابان حسب الاذاعة المواطنون الإسرائيليون الأربعة المصابون بالمرض ومن المتوقع ان يعودوا الى الأسبوع المقبل .

الى ذلك أعلنت الصين وفاة مائة وثمانية عشر مريضا بسبب الكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية واكتشاف نحو تسعمائة حالة إصابة جديدة.

وفي إيران أعلنت السلطات الصحية ارتفاع حالات الوفاة بسبب فيروس الكورونا الى أربع بعد أن تم اليوم إقرار وفاة شخصين اخرين اصيبا بالمرض المعدي. وبلغ عدد المصابين بالفيروس في ايران حتى الان ثمانية عشر شخصا.

#اسرائيل #فيروس كورونا #الصين #ايران

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