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بينيت : " لن نسلم ولو شبر أرض للعرب

الجمعة 21 فبراير 2020 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت : " لن نسلم ولو شبر أرض للعرب


القدس المحتلة / سما /

جدد وزير الحرب الاسرائيلي نفتالي بينيت تاكيده على مواصلة اسرائيل سياسة الاستيطان .

وقال بينيت في تصريحات اذاعية اليوم الجمعة :" لن نسلم ولو شبر أرض للعرب، ومن أجل تحقيق هذه الغاية يجب علينا أن نستمر في الاستيطان لأنه من أركان الصهيونية ويجب علينا توسيعه والمضي قدما فيه.

كما صادق  بينيت، اليوم الجمعة، على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، وذلك بعد ساعات من إعلان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامن نتنياهو، قراره ببناء مئات الوحدات الاستيطانية أيضاً.

 وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن  بينيت أوعز إلى لجنة التخطيط العليا لإدارة المدنية في الضفة الغربية بالمصادقة على خطة لبناء أكثر من ألف وتسعمئة وحدة سكنية في عدة مستوطنات، منها (عيلي، تسوفيم في منطقة وسط الضفة الغربية، ونوقديم والون شفوت في غوش عتسيون جنوب الضفة الغربية)".

وذكرت الهيئة بأنه "من المقرر أن تلتئم اللجنة، يوم الأربعاء المقبل، لإقرار هذه الخطة".

وتنص الخطة على بناء 600 منزل جديد في مستوطنة "عيلي". التي يسكنها حاليا نحو 930 عائلة، والحديث يدور عن مضاعفة عدد المستوطنين فيها مستقبلا.

#بينيت #الاستيطان #الضفة

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