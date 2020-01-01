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السعودية تعترض صواريخ أطلقها الحوثيون

الجمعة 21 فبراير 2020 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تعترض صواريخ أطلقها الحوثيون


وكالات

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف السعودي الإماراتي فجر اليوم الجمعة أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون باتجاه مدن سعودية، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وفق تعبيره.

ولم يوضح العقيد الركن تركي المالكي عدد الصواريخ التي أُطلقت ولا المدن التي استهدفتها، وشدد على أن "هذه الصواريخ تم إطلاقها بطريقة متعمّدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".

واتهم المتحدث الحوثيين باستخدام صنعاء "مكانا لتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية" على أراضي المملكة.

وتسبّبت الحرب في اليمن في مقتل عشرات الآلاف معظمهم من المدنيين، وفق منظمات حقوق الإنسان.

وترى الأمم المتحدة أن الأزمة الإنسانية الناتجة عن النزاع اليمني هي الأسوأ في العالم.

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