منع محافظ القدس من دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر

القدس المحتلة / سما /

سلّمت مخابرات الاحتلال، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، محافظ القدس عدنان غيث قرارا يقضي بمنعه من دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر.

وأوضح المحافظ غيث أن سلطات الاحتلال رفضت اعتراضه الذي قدمه على البلاغ الذي تسلمه قبل عدة أيام بنية "قائد المنطقة الوسطى" منعه من دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر، واستدعته مساء أمس لمركز شرطة المسكوبية في القدس الغربية وأبلغته رفض الاعتراض وسلمته قرار المنع.

وقال غيث:" أرادتنا لن تقهر فنحن أصحاب الأرض وأصحاب القضية العادلة، وماضون نحو تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال."