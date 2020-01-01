  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

منع محافظ القدس من دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر

الجمعة 21 فبراير 2020 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منع محافظ القدس من دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر


القدس المحتلة / سما /

سلّمت مخابرات الاحتلال، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، محافظ القدس عدنان غيث قرارا يقضي بمنعه من دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر.

وأوضح المحافظ غيث أن سلطات الاحتلال رفضت اعتراضه الذي قدمه على البلاغ الذي تسلمه قبل عدة أيام بنية "قائد المنطقة الوسطى" منعه من دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر، واستدعته مساء أمس لمركز شرطة المسكوبية في القدس الغربية وأبلغته رفض الاعتراض وسلمته قرار المنع.

وقال غيث:" أرادتنا لن تقهر فنحن أصحاب الأرض وأصحاب القضية العادلة، وماضون نحو تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال."

الأكثر قراءة اليوم

الإعلان عن شروط استقبال التصاريح الجديدة للعمال في غزة...

شاهد: مواطن فلسطيني أول مصاب عربي بكورونا يكشف تفاصيل "حية" عن الفيروس

الجيش التركي يشن هجوما شاملا على "ادلب" والجيش السوري يدمر عددا من اّلياته

هآرتس : "السنوار واصل ممارسة ضغط عنيف على اسرائيل حتى حصل على ما أراد"

توجه إسرائيلي لرفع عدد تصاريح التجار بغزة إلى 10 آلاف

الأحمد: ضد زيارة الرئيس عباس الى غزة قبل إنهاء الانقسام و حماس تعرقل وصول وفد المنظمة

الحرس الثوري: الضربة الايرانية لقاعدة عين الأسد أسفرت عن 120 قتيلا

الأخبار الرئيسية

السفير القطري ونائبه يصلان قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون

اقصى

وسط تشديدات اسرائيلية .. الآلاف يؤدون صلاة "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى

جنرال إسرائيلي : سنتعرض لصواريخ بالحرب المقبلة لم نشهدها من قبل

اشتية: زيارة الرئيس عباس لغزة "غير مطروحة على الأجندة".. وجاهزون لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الاحتلال

اصابة.. الاحتلال يطلق النار على سائق مركبة قرب رام الله