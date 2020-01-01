عقب اعلان نتنياهو .. الأمم المتحدة : الاستيطان عقبة أمام السلام الدائم

القدس المحتلة / سما /

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك ان الاستيطان عقبة أمام السلام الدائم.

وأضاف ردا على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي اليومي في نيويورك وذلك عقب اعلان رئيس حكومة الاحتلال بناء مئات الوحدات الاستيطاتية في القدس: "رأينا هذه التقارير ورأينا تقارير مماثلة في السابق، وموقفنا ضد الأنشطة الاستيطانية غير القانونية يظل ثابتا ولم يتغير."

وأضاف دوجاريك أن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أكدا من خلال البيانات والتقارير المقدمة أن الاستيطان عقبة في طريق السلام الدائم بين إسرائيل وفلسطين. وأضاف: "قلنا ذلك مرارا وتكرارا وسنواصل قوله."

وشدد الأمين العام في أكثر من مناسبة على رفض أية إجراءات من شأنها أن تقوّض إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة على أساس حل الدولتين، ومن بين تلك الإجراءات توسيع المستوطنات وتسريع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.