حالة الطقس : ارتفاع على درجات الحرارة

رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم صافيا الى غائم جزئي و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا وخلال ساعات الليل يتوقع ان تتأثر البلاد بمنخفض جوي وتسقط الامطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد احيانا ،والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائماً وباردا الى شديدة البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط الامطار على معظم المناطق قد تكون ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد احيانا ،والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يستمر الجو غائماً جزئياُ الى غائم ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة وتسقط امطار متفرقة على معظم المناطق قد تكون ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد احيانا ،والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر:

1- تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

2- خطر التزحلق على الطرقات.

3- تدني مدى الرؤيا الافقية.