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الحكم على أسيرين من قباطية مع غرامة مالية وتمديد اعتقال أسير من جنين

الخميس 20 فبراير 2020 10:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم على أسيرين من قباطية مع غرامة مالية وتمديد اعتقال أسير من جنين


جنين / سما /

حكمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على أسيربن من قباطية ومددت اعتقال أسير من جنين.

 من جنين، للمرة الخامسة على التوالي، ومنعت عائلته من حضور محاكمته .

وأفاد مراسلنا بأن محكمة سالم العكسرية الإسرائيلية على الأسيرين الشابين أدهم ياسر حنايشة، ومحمد صادق حنايشة، من بلدة قباطية جنوب جنين، بالسجن لمدة 14 شهرا وغرامة مالية بقيمة 2000 شيقل، لكل منهما .

وأفاد ذوو الأسير محمد شادي جرار،  بأن محكمة سالم العسكرية مددت اعتقال نجلهم الذي يخضع للتحقيق في سجن مجدو، حتى الأول من نيسان المقبل، ومنعت جدته المسنة من دخول المحكمة

#جنين #اسرى

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