سلطات الاحتلال تصدر قرارا بهدم منزل في الولجة

بيت لحم / سما /

أصدرت "محكمة الشؤون المحلية" التابعة للجنة "اللوائية" وبلدية الاحتلال في القدس قرارا بهدم منزل المواطن عبد القادر أبو حماد في حي خلة الحور في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وقال الناشط الإعلامي إبراهيم عوض الله إن المواطن أبو حماد أُخطر قبل أسبوعين بوقف العمل في منزله، وإنه تلقى اليوم الخميس قرارا من المحكمة يقضي بهدم منزله.

وكانت محكمة الاحتلال الإسرائيلي صادقت اليوم الخميس، على قرار هدم منازل 5 معتقلين في رام الله والخليل، بعد أن رفضت التماسا لوقف القرار، مدعية أن "هدم المنازل هو إجراء رادع يمنع تنفيذ عمليات ضد إسرائيل".