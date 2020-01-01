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القبض على مواطن شغّل 4 أطفال بالتسوُّل في بيت لحم

الخميس 20 فبراير 2020 10:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على مواطن شغّل 4 أطفال بالتسوُّل في بيت لحم


بيت لحم / سما /

 أعلنت الشرطة الفلسطينية أنها ألقت القبض على شخصٍ بتهمة استغلال أطفال وهم من أقربائه وتشغيلهم بالتسول على طرقات محافظة بيت لحم.

وقال بيان الشرطة: إن إشارةً وصلت إلى قسم عمليات شرطة محافظة بيت لحم حول تواجد شخص، وبرفقته 4 أطفال يقومون بالتسول على شارع القدس- الخليل بمحافظة بيت لحم".

وأضاف البيان: "وعلى الفور، تحركت قوة من الشرطة إلى المكان، وتم إلقاء القبض على المشتبه به، وهو من سكان محافظة الخليل، وكان برفقته 4 أطفال، حيث تم إحضاره والأطفال القُصَّر إلى فرع حماية الأُسرة والأحداث بمديرية شرطة المحافظة".

وأشارت إلى أنه تم تحويل المتهم إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أُصولاً، إضافةً إلى تحويل الأطفال إلى مؤسساتٍ مختصةٍ برعاية مثل هذه الحالات لمتابعتهم وتعديل سلوكهم بالاتجاه الصحيح.

#الشرطة #تسول #بيت لحم

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