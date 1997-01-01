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عريقات: إعلان نتنياهو الاستيطاني تنفيذ لخطة الضم التي طرحها ترمب

الخميس 20 فبراير 2020 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات: إعلان نتنياهو الاستيطاني تنفيذ لخطة الضم التي طرحها ترمب


رام الله / سما /

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن الإعلانات الاسرائيلية عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية في منطقة مطار قلنديا، يشكل إعلانا عن البدء في تنفيذ خطة الضم التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأمر الذى يتطلب تدخلا دوليا لردع أميركا واسرائيل عن الاستمرار في مخالفة وخرق القانون الدولي.

جاءت أقوال عريقات هذه في معرض رده على إعلان رئيس وزراء دولة الاحتلال  الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، عن  بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية.

وذكرت مصادر صحفيه  أن نتنياهو، أعلن خططاً لبناء 5200 وحدة استيطانية جديدة بالقدس، وقالت حركة (السلام الآن) الإسرائيلية: إن وزارة الإسكان، أعدت خطة لبناء تسعة آلاف وحدة استيطانية في مطار قلنديا السابق شمال القدس، وسط الأحياء الفلسطينية.

وأضافت: إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يريد توجيه ضربة قاتلة أخرى لاحتمال قيام (حل الدولتين) وأن الحي الاستيطاني المخطط له، يقع بين رام الله والقدس المحتلة، ما يحول دون قيام دولة فلسطينية". 

وتابعت: "إن تمت الموافقة على الخطة، سيمثل إنشاء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية لأول مرة منذ أن أقامت حكومة نتنياهو مستوطنة (هار حوما) على جبل أبو غنيم عام 1997".

#صائب عريقات #نتنياهو #القدس #استيطان #الولايات المتحدة

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