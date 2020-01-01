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"الخارجية": قرارات نتنياهو الاستيطانية تعجل من مثوله أمام الجنائية الدولية كمجرم حرب

الخميس 20 فبراير 2020 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": قرارات نتنياهو الاستيطانية تعجل من مثوله أمام الجنائية الدولية كمجرم حرب


رام الله / سما /

 أدنت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات، إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إقامة مستوطنتين جديدتين في القدس المحتلة؛ بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة المقامة في جبل أبو غنيم، و3000 وحدة جديدة في المستوطنة المسماة "جيفعات همتوس" في القدس الشرقية المحتلة.

وأشارت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم الخميس، بأن وزارة الإسكان الإسرائيلية كانت أعلنت يوم أمس عن خطة لبناء 9000 وحدة استيطانية جديدة على أراضي مطار القدس الدولي، وذلك في تصعيد واضح من قبل حكومة الاحتلال لعزل القدس بشكل كامل ومن جميع الجهات عن محيطها الفلسطيني، ولإنهاء أية فرصة لقيام دولة فلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين، محذرة بشدة من تداعيات إعلان (نتنياهو)، وإعلان (وزارة الإسكان الإسرائيلية) ونتائجهما الكارثية على فرص تحقيق السلام.

ورأت الوزارة أن صفقة القرن تشكل مظلة لتسارع عمليات تعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما أن قرارات نتانياهو الاستيطانية تعكس حقيقة وجوهر تلك الصفقة التي تدعم وتطالب بضم الضفة الغربية المحتلة. وقالت الوزارة في بيانها "إن قرارات نتانياهو الاستيطانية تسرع من مثوله امام المحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب".

#الخارجية والمغتربين #نتنياهو #القدس #الجنائية الدولية #استيطان

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