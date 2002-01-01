زوجة أسير تُرزق بطفل حملت به عبر النطف المهربة

جنين / سما /

أنجبت زوجة الأسير وائل كامل أبو جلبوش (40 عاما) من قرية مركة جنوب جنين، اليوم الخميس، مولودا ذكرا من نطفة مهربة من سجون الاحتلال.

واعتبرت تحرير أبو جلبوش إن قدوم ابنها (عمر) يعد "انتصارا للأسرى ولعائلاتهم، وحقا طبيعيا للأسير ولزوجته، ويدل على أن الاحتلال لا يستطيع كسر إرادتنا وقوتنا"، متمنية الإفراج العاجل عن زوجها ليعيش ولده في كنفه.

واعتقل الأسير وائل أبو جلبوش في الثاني عشر من تشرين أول/أكتوبر عام 2002، وحكم عليه بالسجن المؤبد و30 عامًا، وأفرج عنه صمن صفقة تبادل عام 2011، وأعيد اعتقاله عام 2014.