اتحاد الهيئات المحلية يوقع اتفاقية تعاون مع نظيره الليتواني

رام الله / سما /

وقع الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية اتفاقية، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مع نظيره الليتواني، بهدف تعزيز التعاون بين الاتحادين وتعزيز الشراكات بين الهيئات المحلية الفلسطينية ونظيراتها الليتوانية.

ووقع الاتفاقية، في مقر الاتحاد بمدينة رام الله، رئيس الاتحاد موسى حديد، ورئيس الاتحاد الليتواني للهيئات المحلية مينداغس سينكوفكشس، وذلك بحضور أعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد والمدير التنفيذي للاتحاد عبد الله عناتي و مديرة الاتحاد الليتواني السيدة روما زاكيتين وممثلين ورؤساء عن هيئات محلية ليتوانية.

وعقب ترحيبه بالوفد الزائر، أوضح حديد ضرورة تعزيز العلاقات التي تجمع الهيئات المحلية الفلسطينية بنظيراتها الليتوانية، قائلًا: إن الاتحاد يؤمن بأهمية هذا النوع من التعاون الذي يساهم في نقل الواقع الفلسطيني من جهة، وتبادل الخبرات في كافة المجالات المشتركة من جهة أخرى، مؤكدًا أن هذا التوقيع يأتي تحقيقًا لأهداف الاتحاد في فتح الأفق أمام هيئات الحكم المحلي الفلسطينية للدخول في اتفاقيات شراكة أو توأمة مع نظيراتها الدولية.

ومن ناحيته، قال سينكوفكشس: إن الاتحاد الليتواني للهيئات المحلية سيلتزم بتوفير الامكانيات المتاحة لديهم في صالح خدمة الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية بكافة أعضائه من خلال الشراكات والعلاقات التي ستنشأ بين الهيئات المحلية من كلا الطرفين والتي ستتم تحت إطار هذه الاتفاقية.

وبموجب الاتفاقية، وحسب بيان للاتحاد، فإن الاتحادين سيعملان على تعزيز تنمية الشراكة بين الهيئات المحلية الفلسطينية والليتوانية في مجالات الاقتصاد والثقافة والتعليم والرياضة والتعاون الإنمائي وتحسين الإدارة العامة وحماية البيئة وتغير المناخ والتنمية الحضرية وإدارة الطاقة وتنظيم الخدمات المجتمعية، وتنظيم النقل المحلي وكافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد أن هذه الاتفاقية تتيح المجال للاتحادين للعمل بشراكة كاملة سعيًا للانخراط في مشاريع دولية والحصول على تمويل مشترك لتنفيذ الخطط المشتركة التي سيتم تحديدها في إطار خطة عمل والمباشرة بتنفيذ بنودها خلال الأشهر المقبلة.

وأشار إلى سعي الاتحاد لفتح الآفاق أمام الهيئات المحلية من كلا البلدين للدخول في علاقات توأمة وشراكة مباشرة لما فيه من منفعة للهيئات المحلية الفلسطينية، قائلا: سيتم تنظيم مؤتمرات ولقاءات دورية مشتركة بين الاتحادين على مستوى رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية والطواقم التنفيذية لتبادل الخبرات في عدة مجالات ذات اهتمام مشترك.