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"الخارجية الأردنية" تدين إعلان نتنياهو بناء 2200 وحدة استيطانية

الخميس 20 فبراير 2020 09:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية الأردنية" تدين إعلان نتنياهو بناء 2200 وحدة استيطانية


عمان /سما/

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بناء 2200 وحدة استيطانية في المستوطنة المقامة في جبل أبو غنيم في القدس الشرقية المحتلة، وبناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "جيفعات همتوس" المقامة على اراضي القدس الشرقية المحتلة.

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضيف الله الفايز على رفض المملكة وإدانتها للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تشمل بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها وسياسات مصادرة الأراضي، وأن جميع هذه الإجراءات الأحادية غير الشرعية تمثل خرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني والقرارات الدولية.

وطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه الممارسات وفقاً لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال. ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف جاد لوقف الممارسات الاستيطانية الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين وتقتل فرص السلام.

#الاردن #نتنياهو #القدس

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