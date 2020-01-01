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حماس تعلق على اعلان نتنياهو ببناء الاف الوحدات الاستيطانية بالقدس الشرقية

الخميس 20 فبراير 2020 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلق على اعلان نتنياهو ببناء الاف الوحدات الاستيطانية بالقدس الشرقية


غزة / سما /

أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، اليوم الخميس، أنّ إعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، عن بدء بناء آلاف من الوحدات الاستيطانية في القدس المحتلة، استمرار لمنطق البلطجة التي يمارسها العدو ضد القوانين والأعراف الإنسانية، التي تحرم إقامة تلك الوحدات

وقال قاسم، في بيان له، :"إنّ بناء الاستيطان الجديد يؤكد تعاظم التحديات التي تواجه مدينة القدس".

وشدد على ضرورة انخراط الكل الوطني في استراتيجية نضال شاملة ومشتركة، تواجه المخططات الاسرائيلية والبؤر الاستيطانية الجاثمة على أراضي الضفة المحتلة.

#حماس #نتنياهو #القدس

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