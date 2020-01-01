عريقات: تخصيص مبنى للعائدين من الصين

أريحا /سما/

أكد الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنه تم تخصيص مبنى لاستيعاب المواطنين الذين يعودون من الصين، وذلك بناءً على تعليمات الرئيس عباس، لإجراء الفحوصات اللازمة لهم، وإبقائهم فترة زمنية محددة حتى يتم التأكد من سلامتهم.

وأكد أن هناك خمسة مواطنين عادوا من الصين، وتم فحصم وخضعوا للاختبارات وتبيّن خلوهم من أي مرض، وتم تشكيل لجنة برئاسة المحافظ، ومدير عام الصحة، ومدير مستشفى أريحا، وأمين سر أقليم حركة فتح في أقليم أريحا والأغوار وقادة الأجهزة الأمنية، واللواء الدكتور توفيق الطيراوي، والدكتور كمال سلامة، والدكتور صائب عريقات لمتابعة وتوفير كل ما يلزم من احتياجات لتوفير المتطلبات والمستلزمات للتأكد من خلو دولة فلسطين من هذا الفيروس، وسوف تكون هذه اللجنة في حال انعقاد دائم.

كما أكد عريقات خلو جميع محافظات فلسطين من فيروس كورونا.

وأوضح عريقات بعد اجتماع عام لقيادات وفعاليات محافظة أريحا والأغوار وبحضور اللواء الدكتور توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس مجلس امناء جامعة الاستقلال ، ومحافظ محافظة أريحا والأغوار جهاد أبو العسل وعضو المجلس الثوري صائب نظيف، ورئيس جامعة القدس المفتوحة الدكتور كمال سلامة ومدير عام وزارة الصحة الدكتور أرب عناني ومدير مستشفى أريحا الدكتور ناصر عناني، وأمين سر حركة فتح في أقليم أريحا والأغوار نائل أبو العسل، ومدير عام التربية والتعليم الدكتور عزمي بلاونه ورئيس الغرفة التجارية تيسير حميدي، ومدير عام الهلال الأحمر ماهر الناطور وعدد من أعضاء مجلس بلدية أريحا، وقادة الأجهزة الامنية ورؤوساء ومدراء المؤسسات الحكومية، والاتحادات والنقابات والأندية الرياضية، وعدد من الشخصيات الاعتبارية وقيادات المحافظة.