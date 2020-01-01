  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عريقات: تخصيص مبنى للعائدين من الصين

الخميس 20 فبراير 2020 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات: تخصيص مبنى للعائدين من الصين


أريحا /سما/

أكد الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنه تم تخصيص مبنى لاستيعاب المواطنين الذين يعودون من الصين، وذلك بناءً على تعليمات الرئيس عباس، لإجراء الفحوصات اللازمة لهم، وإبقائهم فترة زمنية محددة حتى يتم التأكد من سلامتهم.

وأكد أن هناك خمسة مواطنين عادوا من الصين، وتم فحصم وخضعوا للاختبارات وتبيّن خلوهم من أي مرض، وتم تشكيل لجنة برئاسة المحافظ، ومدير عام الصحة، ومدير مستشفى أريحا، وأمين سر أقليم حركة فتح في أقليم أريحا والأغوار وقادة الأجهزة الأمنية، واللواء الدكتور توفيق الطيراوي، والدكتور كمال سلامة، والدكتور صائب عريقات لمتابعة وتوفير كل ما يلزم من احتياجات لتوفير المتطلبات والمستلزمات للتأكد من خلو دولة فلسطين من هذا الفيروس، وسوف تكون هذه اللجنة في حال انعقاد دائم.

كما أكد عريقات خلو جميع محافظات فلسطين من فيروس كورونا.

وأوضح عريقات بعد اجتماع عام لقيادات وفعاليات محافظة أريحا والأغوار وبحضور اللواء الدكتور توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس مجلس امناء جامعة الاستقلال ، ومحافظ محافظة أريحا والأغوار جهاد أبو العسل وعضو المجلس الثوري صائب نظيف، ورئيس جامعة القدس المفتوحة الدكتور كمال سلامة ومدير عام وزارة الصحة الدكتور أرب عناني ومدير مستشفى أريحا الدكتور ناصر عناني، وأمين سر حركة فتح في أقليم أريحا والأغوار نائل أبو العسل، ومدير عام التربية والتعليم الدكتور عزمي بلاونه ورئيس الغرفة التجارية تيسير حميدي، ومدير عام الهلال الأحمر ماهر الناطور وعدد من أعضاء مجلس بلدية أريحا، وقادة الأجهزة الامنية ورؤوساء ومدراء المؤسسات الحكومية، والاتحادات والنقابات والأندية الرياضية، وعدد من الشخصيات الاعتبارية وقيادات المحافظة.

#صائب عريقات #الصين #منظمة التحرير
860x484 (78)

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: نتنياهو يستشهد بآية قرآنيّة... "ناقص بس ذقن ومسبحة"

الجيش التركي يشن هجوما شاملا على "ادلب" والجيش السوري يدمر عددا من اّلياته

هآرتس : "السنوار واصل ممارسة ضغط عنيف على اسرائيل حتى حصل على ما أراد"

الاحتلال : عودة التجارة مع السلطة بعد وقفها مقاطعة استيراد العجول الاسرائيلية

ألمانيا:11 قتيلا بعملية فرانكفورت والعثور على جثة المنفذ

بينيت لا يؤمن بالتهدئة الطويلة مع غزة ..

توجه إسرائيلي لرفع عدد تصاريح التجار بغزة إلى 10 آلاف

الأخبار الرئيسية

-------

شاهد: مواطن فلسطيني أول مصاب عربي بكورونا يكشف تفاصيل "حية" عن الفيروس

قائد الجبهة الداخلية: سنتعرض لصواريخ بالحرب المقبلة لم نشهدها من قبل.. ولن يكون من السهل أن ننتصر

13

الرئاسة الفلسطينية تعقب على قرار نتنياهو ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالقدس الشرقية!!

الأحمد: ضد زيارة الرئيس عباس الى غزة قبل إنهاء الانقسام و حماس تعرقل وصول وفد المنظمة

الجيش التركي يشن هجوما شاملا على "ادلب" والجيش السوري يدمر عددا من اّلياته