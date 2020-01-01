الشرطة تضبط 6 مركبات غير قانونية وتقبض على 19 مطلوباً للعدالة في جنين

جنين / سما /

ضبطت الشرطة، اليوم، 6 مركبات غير قانونية، وألقت القبض على 19 مطلوباً للعدالة في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه، ومن خلال النشاط المروري والعمل الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة بهدف القضاء على كافة الظواهر السلبية وغير القانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين، قامت الشرطة بضبط 6 مركبات غير قانونية، وألقت القبض على 19 شخصاً مطلوباً للعدالة في محافظة جنين.

ودعت الشرطة، المواطنين إلى التخلي عن هذه المركبات وعدم التعامل بها لما فيها من مخاطر جسيمة على من يقودها وعلى عابر الطريق وعلى الممتلكات العامة بشكل عام، مؤكدةً ضرورة التعاون مع شرطة المحافظة في تنفيذ المذكرات القضائية ومحاربة أي مظاهر سلبية تخل بالأمن والنظام العام.