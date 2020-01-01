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" هنية " سنعمل على توحيد الجسم الرياضي في الوطن برعاية رئاسة المجلس الأعلى

الخميس 20 فبراير 2020 08:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
" هنية " سنعمل على توحيد الجسم الرياضي في الوطن برعاية رئاسة المجلس الأعلى


غزة / سما/

عبر أ . عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة , عن شكره للثقة الكبيرة والتي وضعتها المستويات الرسمية المختلفة , بتكليفه بمنصب مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة في المحافظات الجنوبية .

وأكد هنية بأن تكليفه بمنصب مساعد الأمين العام , سيكون منصة انطلاقٍ نحو عملٍ مميز للمجلس الأعلى في المحافظات الجنوبية , قائم على أسس التعاون والعمل المشترك بين كافة مكونات الأسرة الرياضية .

وأضاف هنية بأن توحيد الجسم الرياضي تحت مسمى المجلس الأعلى للشباب والرياضة , جاء استكمالا لطريق الوحدة الذي انتهجته الأسرة الرياضية منذ سنوات, عبر اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية المختلفة  , متمنياً أن تساهم الوحدة الرياضية في رسم طريق المصالحة الشاملة بين شقي الوطن .

وأعلن هنية أنه سيباشر عمله في منصبه الجديد صباح الاحد القادم , مؤكداً انتقال مسؤولية ملفي الرياضة والمنشآت الرياضية من الوزارة لتبعية المجلس الأعلى للشباب والرياضة .

وقال هنية بأن الثقة التي منحت له من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للشباب والرياضة , ستشكل دافعاً قوية من أجل الارتقاء بالعمل وتطوير الشباب والرياضة في محافظات الوطن .

#هنية #رياضة

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