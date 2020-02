أقدم شخص على طعن رجل مسلم في مسجد بالقرب من ريجنتس بارك في لندن.

وقالت شرطة لندن، أنها اعتقلت رجلا، اليوم الخميس، بعد تنفيذه عملية طعن أدت إلى إصابة شخص في مسجد بالقرب من ريجنتس بارك.

BREAKING NEWS: We are hearing unconfirmed reports that a muadhin has been stabbed at London Central Mosque. More details to follow. pic.twitter.com/YQhU50hrBM