رفح: إتلاف 10 دونمات من البطاطا التالفة

غزة / سما /

ألفت مباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الخميس، عشرات الدونمات من البطاطا المصابة بالفطريات.

وقال مدير دائرة مباحث التموين أحمد قنيطة، في تصريح صحفي، إن دائرة مباحث التموين أتلفت "10 " دونمات من البطاطا المزروعة المصابة بالفطريات لدى أحد المزارعين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضح قنيطة أنه خلال جولة بالاشتراك مع قسم الأمن الزراعي تم ضبط كمية البطاطا التالفة والمصابة بالفطريات حيث جرى الفحص المخبري وتبين إصابة كامل المحصول وعدم أهليته للاستهلاك، وعليه تم اتلاف الكمية المضبوطة.