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الإعلان عن شروط استقبال التصاريح الجديدة للعمال في غزة...

الخميس 20 فبراير 2020 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلان عن شروط استقبال التصاريح الجديدة للعمال في غزة...


غزة / سما /

علنت الغرف التجارية الصناعية في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن شروط استقبال طلبات تصاريح جديدة للعمل في إسرائيل.

وحصلت الغرفة التجارية لأول مرة، على حصة لتقديم ألف تصريح، حيث تم توزيعها بالتساوي بين الغرف التجارية الخمسة، لتحصل كل غرفة على مئتي طلب جديد.

وسوف يتم استقبال الطلبات فقط على الكشوفات المرجعة من الشؤون المدنية خلال أشهر 5،6،7،8/2019 والتي سوف يتم نشرها على لوحات الإعلانات في الغرف التجارية الصناعية، هذا بالإضافة إلى استقبال طلبات من حملة التصاريح التجارية التي صدرت بعد عام 2000 على أن يتم إحضار التصريح الأصلي، وسوف تستمر عملية استلام الطلبات حتى 10/3/2019 ولن يتم استلام أي طلبات بعد هذا التاريخ، وفق ما جاء في بيان الغرفة التجارية

شروط استقبال طلبات تصاريح لأول مرة:

سيتم استقبال طلبات تصاريح لأول مرة لدخول الخط الأخضر وفق المعايير الأتية:

1. حملة التصاريح التجارية التي صدرت بعد عام 2000

• إحضار التصريح التجاري الأصلي

• فاتورة تجارية لا يشترط تاريخ صلاحيتها.

• دعوة في نفس مجال الفاتورة.

• صورة شخصية على إسطوانة يكتب عليها الاسم ورقم الهوية.

2. أصحاب الطلبات المرجعة من الشؤون المدنية في أشهر 5،6،7،8/2019 بسبب إغلاق الكوتة.

• إحضار صورة الهوية التي تم ختمها من الشؤون المدنية بملاحظات الارجاع

• فاتورة تجارية لا يشترط تاريخ صلاحيتها.

• دعوة في نفس مجال الفاتورة.

• صورة شخصية على إسطوانة يكتب عليها الاسم ورقم الهوية.

• سوف يتم نشر كشف بأسماء الطلبات المرجعة على لوحات الإعلانات بالغرفة التجارية.

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