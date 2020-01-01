قطامي: الحكومة تولي أهمية قصوى لدعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات والمبادرات اللازمة

رام الله / سما /

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر قطامي، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لدعم القطاع الخاص الذي يشهد تقدما ملحوظا في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بفضل التسهيلات والمبادرات التي تتبناها الحكومة في سبيل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي.

وقال قطامي خلال لقائه رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله عبد الغني العطاري، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء محمد اشتية يحرص على اتخاذ الإجراءات الوقائية ووضع التدخلات والخطط المدروسة لكافة البرامج الوطنية في سبيل الارتقاء في تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والعمل على زيادة قدرته التنافسية محليا وخارجيا.

من جانبه، استعرض العطاري أهم إنجازات الغرفة في المحافظة والتحديات والعقبات التي تواجه هذا القطاع.

وأكد ضرورة عقد لقاءات دورية مستقبلية للتباحث بشكل موسع حول سبل التعاون المشترك وآليات الاستفادة الممكنة والمتاحة من الصناديق العربية والإسلامية والبنك الإسلامي للتنمية - جدة لتوفير احتياجات ومطالب القطاع الخاص ضمن سلم الأولويات الوطنية.