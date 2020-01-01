الأحمد: ضد زيارة الرئيس عباس الى غزة قبل إنهاء الانقسام و حماس تعرقل وصول وفد المنظمة

رام الله / سما /

شدد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن ذهاب الرئيس محمود عباس الى غزة غير مطروح الاَن، ولا حاجة لأن يذهب الى القطاع في الوقت الحالي".

وقال الاحمد في تصريحات صحفية:" أنا ضد أن يذهب الرئيس عباس إلى غزة قبل انهاء الانقسام، و لا أقبل أن تأتيني زيارة إلى غزة ، لأنها عندي مثل رفح، ورام الله ،وجنين".

واعتبر الأحمد الدعوات للرئيس عباس لزيارة غزة دعوات استعراضية لا أكثر، لإفشال كل شيء".

وشدد الاحمد أن الانقسام غير موجود في منظمة التحرير، لكن حماس ولدت منقسمة لتعزيزه وقال :"نحن طليعة الشعب الفلسطيني ونقود المنظمة ، ونستطيع انهاء الانقسام، ومنظمة التحرير هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني".

وشدد الأحمد أن الانتخابات ممكن أن تكون الوسيلة للعودة لسلطة وقانون ونظام سياسي واحد، وقد تساعد في انهاء الانقسام، ومن يفوز بها يحكم وفقما يريد".

وشدد الأحمد : حماس تعرقل وصول وفد منظمة التحرير في الضفة إلى قطاع غزة، رغم اتصالي في رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية الذي وافق على ذلك، ورغم أن عضو لجنة مركزيتنا أحمد حلس، أبلغها بأن الزيارة ستكون بداية فبراير الحالي ، لكن لم يصلنا منها أي رد ، وكل تصريحات قياداتها تتهجم على الرئيس ووفد المنظمة".