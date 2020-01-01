  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأحمد: ضد زيارة الرئيس عباس الى غزة قبل إنهاء الانقسام و حماس تعرقل وصول وفد المنظمة

الخميس 20 فبراير 2020 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأحمد: ضد زيارة الرئيس عباس الى غزة قبل إنهاء الانقسام و حماس تعرقل وصول وفد المنظمة


رام الله / سما /

 شدد عزام الأحمد  عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن ذهاب الرئيس محمود عباس الى غزة غير مطروح الاَن، ولا حاجة لأن يذهب الى القطاع في الوقت الحالي".

وقال الاحمد في تصريحات صحفية:"  أنا ضد أن يذهب الرئيس عباس إلى غزة قبل انهاء الانقسام، و لا أقبل أن تأتيني زيارة إلى غزة ، لأنها عندي مثل رفح، ورام الله ،وجنين".

واعتبر الأحمد الدعوات للرئيس عباس لزيارة غزة دعوات استعراضية لا أكثر،  لإفشال كل شيء".

وشدد الاحمد أن الانقسام غير موجود في منظمة التحرير، لكن حماس ولدت منقسمة لتعزيزه وقال :"نحن طليعة الشعب الفلسطيني ونقود المنظمة ، ونستطيع انهاء الانقسام، ومنظمة التحرير هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني".

وشدد الأحمد أن الانتخابات ممكن أن تكون الوسيلة للعودة لسلطة وقانون ونظام سياسي واحد، وقد تساعد في انهاء الانقسام، ومن يفوز بها يحكم وفقما يريد".

وشدد الأحمد : حماس تعرقل وصول وفد منظمة التحرير في الضفة  إلى قطاع غزة،  رغم اتصالي في رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية الذي وافق على ذلك، ورغم أن عضو لجنة مركزيتنا أحمد حلس،  أبلغها بأن الزيارة ستكون بداية فبراير الحالي ، لكن لم يصلنا منها أي رد ، وكل تصريحات قياداتها تتهجم على الرئيس ووفد المنظمة".

#عزام الاحمد #حركة فتح #الرئيس عباس #صفقة القرن #انهاء الانقسام #وفد منظمة التحرير #قطاع غزة #حماس #غزة #المصالحة #الانتخابات

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة.. السلطات المصرية تشرع ببناء جدار على طول الحدود مع قطاع غزة

شاهد: نتنياهو يستشهد بآية قرآنيّة... "ناقص بس ذقن ومسبحة"

الشرطة توضح حقيقة وجود امرأة متوفية ومتعفنة بمنزلها منذ شهر ونصف

الجيش التركي يشن هجوما شاملا على "ادلب" والجيش السوري يدمر عددا من اّلياته

الاحتلال : عودة التجارة مع السلطة بعد وقفها مقاطعة استيراد العجول الاسرائيلية

تغريم إسرائيلي 1.8 مليون $ بدعوى تهريبه مواد محظورة لحماس

بينيت لا يؤمن بالتهدئة الطويلة مع غزة ..

الأخبار الرئيسية

13

نتنياهو يقرر بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية.. والرئاسة الفلسطينية تعقب!!

الجيش التركي يشن هجوما شاملا على "ادلب" والجيش السوري يدمر عددا من اّلياته

هآرتس : "السنوار واصل ممارسة ضغط عنيف على اسرائيل حتى حصل على ما أراد"

نتنياهو: لا يمكنني أن أفصح عن عدد زياراتي السرية لدول عربية

تصريح

توجه إسرائيلي لرفع عدد تصاريح التجار بغزة إلى 10 آلاف