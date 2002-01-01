نابلس: وقفة تضامنية مع الأسير المريض موفق عروق

نابلس / سما /

نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى، اليوم الخميس، وقفة في ميدان الشهداء وسط نابلس، دعماً واسناداً للأسير المريض بالسرطان موفق عروق، والذي تدهور وضعه الصحي بدرجة كبيرة.

ورفع المشاركون، الأعلام الفلسطينية وصوراً للأسير عروق ولعدد من الأسرى المرضى، كما رددوا هتافات منددة بإجراءات الاحتلال وسياسة الاهمال الطبي التي يمارسها بحق الأسرى المرضى.

وأكد أمين سر حركة "فتح" جهاد رمضان في كلمة ألقاها باسم اللجنة الوطنية، ان الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها أسرانا في سجون الاحتلال تندرج في إطار الدعاية الانتخابية للاحزاب الاسرائيلية وتسابقها المحموم نحو مقاعد الكنيست.

وطالب رمضان اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان للوقوف عند مسؤولياتها أمام المجازر الصحية التي تنفذها إدارة مصلحة سجون الاحتلال بحق الأسرى.

وحذر من خطورة الوضع الصحي للأسير السبعيني موفق عروق، ابن يافة الناصرة الذي يصارع الموت جراء إصابته بمرض السرطان في الكبد والمعدة منذ عدة سنوات ونقل مؤخرا إلى مستشفى "برزلاي" وخضع لعملية استئصال لجزء من أمعائه.

يشار الى أن الأسير عروق اعتقل عام 2002 وأصدرت المحكمة المركزية في الناصرة بحقه حكماً بالسجن لمدة 42 عاما، وبعد استئناف المحكمة للحكم تم تخفيضه إلى 32 عاماً فعلياً.