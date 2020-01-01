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الزراعة تكشف كمية الأمطار التي هطلت منذ بداية فصل الشتاء

الخميس 20 فبراير 2020 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

قالت وزارة الزراعة إن النسبة المئوية لهطول الأمطار "الغيث النافع" بلغت حتى اللحظة 100.7% ملم تقريبا من المعدل العام لكافة محافظات قطاع غزة حتى صباح اليوم الخميس. 

وبينت الوزارة في بيان صحفي، أن متوسط الهطول لكافة المناطق بلغ 372 ملم، مشيرةً إلى أن كمية المياه التي هطلت على كافة المحافظات الجنوبية بلغت حتى اللحظة 114 مليون متر مكعب منذ بداية موسم الشتاء.

وذكرت أن عدد أيام هطول الأمطار منذ بداية الموسم بلغت 34 يوما، مبينةً أن أعلى نسبة هطول سجلت اليوم الخميس في منطقة التفاح بمدينة غزة بـ 22 ملم. 

#وزارة الزراعة #الشتاء #الأمطار

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