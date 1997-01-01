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نتنياهو يوافق على بناء احياء استيطانية جديدة في القدس المحتلة

الخميس 20 فبراير 2020 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يوافق على بناء احياء استيطانية جديدة في القدس المحتلة


القدس المحتلة / سما /

وافق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخراً على توسيع مستوطنة جبل ابوغنيم جنوب القدس وذلك بالموافقة على بناء حي استيطاني جديد.
واشارت المواقع العبربة انه سيتم بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة هناك. بالاضافة الى بناء 4000 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات همتوس" جنوب القدس المحتلة.
وقال نتنياهو: "بصفتي رئيس وزراء إسرائيل، لدي خطة كبيرة اليوم ..إننا نضيف 2200 وحدة سكنية أخرى الى جبل ابو غنيم ولقد أسست هذا الحي عام 1997 عندما انتُخبت لأول مرة رئيسًا للوزراء ".
واضاف "يوجد قرابة 40 ألف شخص هنا اليوم ، ونحن الآن نضيف 10000 شخص آخر. "هار حوما باللغة العبرية"( مستوطنة جبل ابو غنيم)  سيصبح سكانه 50 الف شخص".
وتابع" "وافقت اليوم أيضًا على بناء 4000 وحدة استيطانية في مستوطنة جفعات همتوس 1000 وحدة للسكان العرب و 3000 للسكان اليهود."
 

#نتنياهو #القدس #استيطان

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