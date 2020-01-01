نجوم أتلتيكو يهاجمون يورجن كلوب

وكالات / سما /

بعد مهاجمته لأساليب أتلتيكو مدريد المثيرة للجدل، ردت كتيبة النادي الإسباني على مدرب ليفربول يورغن كلوب، بعد أيام من الموقعة التي جمعتهما في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

واستطاع أتلتيكو مدريد إيقاف سلسلة انتصارات ليفربول، وهزمه بنتيجة 1-0، بأداء دفاعي محكم، في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال، مساء الثلاثاء.

وأبدى المدرب الألماني يورغن كلوب غضبه من أساليب أتلتيكو مدريد "الملتوية"، التي أجبرته على إخراج نجم فريقه ليفربول، ساديو ماني، بين الشوطين، خلال مواجهة الفريقين بدوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

وقال كلوب بعد اللقاء: "كان من الواضح أنهم أرادوا إخراج ساديو (ماني) من اللقاء بإجباره على الحصول على بطاقة صفراء ثانية. هذه الأساليب جزء من كرة القدم وأنا لا أحب ذلك".

ووفقا لمصادر مقربة للنادي، فأن لاعبي النادي الإسباني عبروا عن "غضبهم" من تصريحات كلوب، مشيرين إلى أن المدرب الألماني عليه أن يتقبل الفوز والخسارة بصدر رحب، وأن يركز على إخفاقات فريقه، وفقا لموقع "إي إس بي إن".

كما نشر النجم الكرواتي سيمي فيرساليكو، الذي ضايق ماني كثيرا خلال اللقاء، وتسبب بحصوله على الإنذار الأول، فيديو لاحتفال "مثير للجدل" للاعبين، بعد يوم من الموقعة.

ونشر فيرساليكو على حسابه الرسمي على إنستغرام، فيديو للاعبين داخل الصالة الرياضية، وهم يحتفلون بشكل ساخر، بانتصارهم على ليفربول.

وظهر فيرساليكو في نهاية الفيديو وهو يضحك بسخرية، قبل أن يقوم المدافع الكرواتي بمسح الفيديو من حساباته.

ولقي الفيديو انتقادات كثيرة فور نشره، بسبب "الاحتفال المبالغ" به في الانتصار، خاصة أن الموقعة لم تحسم، بانتظار لقاء الإياب بعد أسابيع في ليفربول.

وسيلتقي أتلتيكو مدريد بليفربول على استاد أنفيلد يوم 11 مارس المقبل، في مباراة يكفي أتلتيكو فيها التعادل، أو حتى الخسارة بنتيجة 1-2 أو 2-3، من أجل التأهل.