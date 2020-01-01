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رسمياً .. برشلونة يتعاقد مع المهاجم الدنماركي بريثويت

الخميس 20 فبراير 2020 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. برشلونة يتعاقد مع المهاجم الدنماركي بريثويت


وكالات / سما /

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تعاقده، رسمياً، مع الدنماركي مارتن بريثويت القادم من ليغانيس، وذلك لتعويض إصابة الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وقال النادي الكتالوني، في بيان رسمي نشره عبر صفحته الرسمية على تويتر: "تم التعاقد مع اللاعب الدنماركي بعقد يمتد إلى 3 سنوات ونصف بعد دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 18 مليون يورو".

وأضاف البيان: "وضعنا شرطاً جزائياً في العقد بمبلغ يقدر بـ 300 مليون يورو".

وفتح الإتحاد الاسباني الانتقالات بصورة استثنائية لبرشلونة وذلك بسبب إصابة لاعبه عثمان ديمبلي حتى نهاية الموسم.

وشارك المهاجم الدولي الدنماركي (صاحب الـ29 سنة) مارتن بريثويت مع ليغانيس هذا الموسم في 27 مباراة، ونجح في إحراز 8 أهداف.

#مارتن بريثويث #برشلونة #ليغانيس

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