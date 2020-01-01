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وقفة أمام مقر الأونروا بغزة رفضًا لصفقة القرن

الخميس 20 فبراير 2020 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة أمام مقر الأونروا بغزة رفضًا لصفقة القرن


غزة / سما /

نظم في قطاع غزة، اليوم الخميس، وقفة جماهيرية أمام مقر الأونروا الرئيسي، للتعبير عن رفض الفلسطينيين للخطة الأميركية المسماة "صفقة القرن".

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس، لافتات تؤكد على حق العودة للاجئين، وعلى تمسكهم بحقوقهم الثابتة، ورفضهم لجميع المبادرات والخطط التي تهدف لتصفية قضية اللاجئين.

وحملت الوقفة اسم "شهود على النكبة"، حيث شارك عدد من المسنين الفلسطينيين الذين عايشوا النكبة عام 1948. فيما تم نصب خيمة تحاكي التراث الفلسطيني القديم، تعبيرًا عن تمسك المشاركين بأرضهم وتراثهم وتاريخهم.

وألقى ممثلون عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية، كلمات أكدوا خلالها على ضرورة مواصلة التصدي لصفقة القرن حتى إفشالها، وعلى تمسك الفلسطينيين بحقهم وأرضهم وعودة اللاجئين، ورفض التوطين والوطن البديل، وكل مخططات ومحاولات تصفية القضية.

#غزة #صفقة القرن

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