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ناشطة المناخ السويدية تونبرج تستغل"جائزة نوبل البديلة"

الخميس 20 فبراير 2020 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
ناشطة المناخ السويدية تونبرج تستغل"جائزة نوبل البديلة"


وكالات / سما /

استخدمت الناشطة السويدية الشابة المعنية بقضايا المناخ، جريتا تونبرج، المبلغ الذي حصلت عليه من خلال فوزها بـ "جائزة نوبل البديلة" لعام 2019، لتأسيس مؤسسة غير هادفة للربح.

وقالت مؤسسة "رايت لايفليهود" اليوم الخميس، أن تونبرج استخدمت الجائزة النقدية التي تبلغ قيمتها مليون كرونه (102 ألف دولار)، من أجل تأسيس "مؤسسة جريتا تونبرج".

وكانت تونبرج 17/ عاما/ أعلنت عن خططها في أواخر شهر كانون ثان/يناير الماضي، حيث قالت إن المؤسسة تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية، والصحة العقلية.

ويشار إلى أن تونبرج بدأت حركة عالمية لجذب الانتباه إلى تغير المناخ، من خلال تخطي الذهاب إلى المدرسة في أيام الجمعة من كل أسبوع، ونظمت أول إضراب مدرسي لها في آب/أغسطس من عام 2018 .

#المناخ #جريتا تونبرج #السويد #جائزة

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