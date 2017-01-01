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وزير إندونيسي يطالب بإصدار فتوى تدعو الأثرياء للزواج من الأسر الفقيرة

الخميس 20 فبراير 2020 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إندونيسي يطالب بإصدار فتوى تدعو الأثرياء للزواج من الأسر الفقيرة


وكالات / سما /

دعا وزير إندونيسي إلى إصدار فتوى تدعو من الأثرياء أن يتزوجوا من الفقراء، للحد من عدم المساواة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس.

ونقلت بوابة تيمبو دوت كو، الإخبارية عن وزير التنمية البشرية، مهاجر أفندي، أن "ما يحدث هو أن الفقراء يتزوجون من الفقراء ومن ثم يشكّلون مزيدا من الأسر الفقيرة".

وأضاف أنه "ينبغي على وزير الشؤون الدينية أن يصدر فتوى تطالب الأغنياء بالزواج من الفقراء وأن يتزوج الفقراء من الأغنياء".

وفي كانون ثان/يناير، قال وزير الشؤون الدينية، فخر الرازي، إنه يدرس مطالبة الراغبين في الزواج بالخضوع لدورة إعداد قبل الزواج.

ولم يرد الرازي على اقتراح الوزير مهاجر.

وكشفت دراسة لمنظمة أوكسفام الخيرية الدولية عام 2017 عن أن أغنى أربعة أثرياء في إندونيسيا يمتلكون ثروات تعادل ما يملكه الـ 100 مليون مواطن الأكثر فقرا في البلاد.

ويبلغ عدد سكان إندونيسيا نحو 260 مليون نسمة.

#إندونيسيا #الزواج #فتوى #الفقر

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