الحكم على 4 متهمين بسرقة عُملة ذهبية من متحف في برلين

وكالات / سما /

من المقرر أن تصدر محكمة ألمانية ، اليوم الخميس، أحكاما بحق أربعة رجال متهمين بسرقة عملة ذهبية كبيرة الحجم من متحف بوده في برلين، وذلك بعد ثلاث سنوات من واقعة السرقة.

وطالب ممثلو الادعاء بتوقيع أحكام تتراوح بين السجن خمس سنوات وسبع سنوات على المتهمين، وأشاروا إلى أن عملية السرقة تمت بطريقة احترافية وأن الرجال كانوا على درجة جيدة من الاستعداد وقت تنفيذها، ودعا الدفاع إلى تبرئة المتهمين.

ومن المقرر أن تصدر محكمة برلين الجزئية حكما في هذه القضية اليوم .

وكانت العملة المعدنية، وهي واحدة من خمس عملات من هذا النوع سكتها كندا ، اختفت من متحف بوده في برلين في ليلة 27 آذار/مارس 2017 .

وتحمل كل عملة منها صورة للملكة إليزابيث الثانية.

ولم تظهر هذه العملة مجددا مرة أخرى، ويُعتقد أنه تم تقطيعها وبيعها.